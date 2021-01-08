Число жертв штурма Капитолия сторонниками Трампа возросло

В Вашингтоне умер офицер полиции, охранявший Капитолий при штурме здания сторонниками действующего президента Дональда Трампа.

Об этом со ссылкой на три источника сообщает CNN.

Полицейский стал пятой жертвой беспорядков в столице США.

Вчера сообщалось о женщине-военной, которую застрелила полиция Капитолия, когда толпа ворвалась в здание. Еще трое раненых при столкновениях умерли в медицинских учреждениях.

Реклама

Напомним, 6 января дебаты в Конгрессе США по утверждению результатов выборов были прерваны из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. В ходе беспорядков произошли задержания и столкновения протестующих и правоохранителей.

Мы также сообщали, что избранный президент Джо Байден назвал участников беспорядков у Капитолия толпой мятежников и террористами и обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве.

После столкновений в Капитолии спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала действующего президента Дональда Трампа "очень опасным человеком" и призвала немедленно отстранить его от власти.