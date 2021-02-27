CNN включила украинский борщ в ТОП-20 самых вкусных первых блюд мира

Только еще одно блюдо из стран бывшего советского лагеря смогло войти в список

После ряда нашумевших российско-украинских скандалов за право называть борщ своим блюдом украинский борщ попал в ТОП-20 самых вкусных первых блюд мира.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

"Кусочки нежной свеклы плавают в ярко-красном бульоне для супа, который так любят в Украине и во всей Восточной Европе. Борщ, зачастую приправленный ложкой сметаны, – это отнюдь не просто свекольный суп. Он получает острый вкус от кваса, молочно-ферментированного свекольного сока, еще одного регионального фирменного блюда", – объясняют читателям нюансы украинской кухни журналисты издания.

Они заметили, что, хотя суп иногда относят к русской кухне, это утверждение сильно оспаривается. Теперь украинские повара проводят кампанию по внесению своей версии в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Читайте также: Как приготовить борщ с мясом в мультиварке: пошаговый рецепт

Реклама

В список также попали нигерийский суп банга, вьетнамский фо бо, французский буйябес, португальский кальдо верде, магрибский чорба фрик, перуанский чупе де камаронес, испанский гаспачо, западноафриканский арахисовый суп, американский гамбо, марокканский харира, китайский ланчжоу, мьянмарский мохинга, мексиканский менудо, бразильский мокека де камарау, индонезийский сото аям, тайский том ям, японский рамен и турецкий яйла чорбасы.

Любопытно, что ни одна из похлебок традиционной русской кухни – ни щи, ни рассольник, ни окрошка – не попали в список CNN.

Зато в ТОП-20 вошел грузинский суп харчо, о котором говорится, что он сделан из незрелых слив, чья кислая нота уравновешивает богатство жирной говядины и измельченных грецких орехов, приготовленных в супе. Ароматический удар исходит от смеси специй хмели-сунели, кориандра, чабреца, пажитника, черного перца, календулы и многих других.

Напомним, составители знаменитого международного ресторанного путеводителя Michelin исправили допущенную в последнем гастрогиде ошибку, где они назвали борщ российским блюдом, и извинились перед украинцами.

Мы также сообщали, что Минкультуры провело соревнование членов украинского правительства по приготовлению борща.

Видео: Сегодня