COVID-19 может стать системным заболеванием – ВОЗ

Коронавирус, скорее всего, полностью победить не удастся

Есть большая вероятность, что коронавирусная инфекция станет эндемическим заболеванием, которое будет появляться снова.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на брифинге.

"Всегда есть риск, что заболевание станет эндемическим, системным. Пока человечеству удалось победить только оспу, а, к примеру, полиомиелит и корь до сих пор не побеждены", – заявил он.

В подтверждение Райан привел две характеристики, которые указывают на то, что ликвидировать COVID-19 крайне сложно:

распространение коронавируса почти во всех странах мира;

неоптимальный доступ к вакцине.

"В нынешнем году мы постараемся значительно сократить смертность и вернуться к нормальной жизни, но вирус будет передаваться еще достаточно долго, если мы не сможем обеспечить всеобъемлющую вакцинацию", - сказал Райян.

Реклама

По его словам, главное задание для мирового сообщества на сегодняшний день – снизить потенциал распространения коронавируса.

Отметим, эндемические болезни – те, которые присутствуют постоянно, и после очередного прекращения возобновляются сами, без заноса извне.

Напомним, по информации ВОЗ, коронавирус даже при транспортировке и длительном хранении может храниться на упаковке замороженных продуктов и передаваться после этого человеку.

На прошлой неделе ВОЗ призывала усилить карантинные ограничения во всем мире, поскольку коронавирус по-прежнему распространяется быстрыми темпами.