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Как и украинцы, Covishield: Далай-лама сделал прививку от COVID-19

6 марта, 11:52

Татьяна Очеретяная

После инъекции он 30 минут был под наблюдением врача

Лауреат Нобелевской премии мира, 85-летний тибетский духовный лидер Далай-лама XIV получил первую дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает АBC News.

Вакцинировался он в больнице в городке Дхармсала на севере Индии. После укола он призвал людей проявить смелость и пройти вакцинацию.

Медик из больницы, где делали прививку Далай-ламе, рассказал, что после этого духового лидера наблюдали в течение 30 минут.

/ Фото: Reuters

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По словам врача, вакцинацию прошли еще десять человек, проживающих в резиденции Далай-ламы. Все получили вакцину Covishield.

Напомним, в Украину поступили 500 тысяч доз британско-шведской вакцины AstraZeneca. Один завод компании в Китае, другой – в Индии. Вакцина, которую изготавливают на индийском заводе, называется CoviShield.

Вакцина AstraZeneca – это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения и рекомендована к экстренному использованию.

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