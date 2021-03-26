Дело чести: Лукашенко потребовал от белорусских ученых собственную вакцину от коронавируса

Он настаивает, что она должна стать самой лучшей в мире

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, против которого не угасают протесты, поручил белорусским ученым создать собственную вакцину от COVID-19. Он требует, чтобы они учли опыт других стран и сделали ее самой лучшей в мире.

Об этом сообщает белорусский пропагандистский портал Белта.

Лукашенко потребовал разработать препарат в кратчайшие сроки. По его словам, это должно стать делом чести для Минздрава и Национальной академии наук. Хотя сам Лукашенко еще в декабре прошлого года заявил, что не собирается делать прививки от коронавируса.

"Отечественная вакцина – дело чести Гусакова и Пиневича, Минздрава и Национальной академии наук, в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую – потому что опыт уже есть. И у россиян, и у европейцев, и у китайцев, у индусов", - заявил он.

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Он призывает изучить вакцины мировых производителей и на их основе создать свой препарат. В то же время, в Беларуси с каждым днем растет количество больных коронавирусом, а самопровозглашенный президент занимается не вакцинацией населения, а постройкой имперских планов.

Напомним, что после прошедших в августе прошлого года президентских выборов в Беларуси начались самые масштабные в истории страны протесты. Участники демонстраций отказались признавать Лукашенко избранным президентом и требовали прекратить репрессии, освободить задержанных демонстрантов и провести честные перевыборы.

На последнее условие самопровозглашенный президент согласился – но только после конституционной реформы и не раньше 2022 года.