Дело "Ив Роше" и неявка из-за отравления "Новичком": за что посадили Навального

Генеральная прокуратура России заменила условный срок по делу "Ив Роше" для оппозиционера Алексея Навального на реальный.

2 февраля Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режим, сократив срок до 2 лет и 8 месяцев с учетом времени, проведенным под домашним арестом.

За что посадили Навального?

В 2012 было возбуждено уголовное дело против Алексея Навального и его брата Олега по заявлению генерального директора компании "Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher) Бруно Лепру. Следственный комитет обвинил компанию Навальных "Главподписку" в том, что оказывала услуги "Ив Роше" по завышенным ценам.

Но в процессе суда "Ив Роше" отказалась от претензий и заявила, что никакого ущерба компания Навальных ей не наносила.

Спустя два года суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно с испытательным сроком 5 лет. Но в 2017 году был продлен еще на год. Испытательный срок у него истек 29 декабря.

Фото: Reuters

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Почему Федеральная служба исполнения наказаний потребовала изменить условный срок?

В ведомстве заявили, что якобы с 1 января по 17 августа 2020 года Навальный нарушил условия испытательного срока. Он должен был дважды в месяц в определенные дни отмечаться в инспекции, а после выписки из клиники "Шарите" Навальный "полностью уклонился от предусмотренного законом контроля".

Почти сразу после того, как Навальный сообщил о дате своего возвращения в Россию после лечения, ФСИН потребовала изменить ему условный срок на реальный.

До рассмотрения требования судом Навального отправили в следственный изолятор, который не предназначен в РФ для тех, кого обвиняют в нарушении режима уголовного срока.

За что посадили Навального на самом деле?

Навальный был задержан по делу "Ив Роше", фальсификацию которого признал ЕСПЧ, а Россия выплатила политику компенсацию. Многие связывают происходящее с расследованиями и высокой поддержки россиян, которые выходили на протесты по всей стране.

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