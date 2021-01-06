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Отстранение Трампа: демократы начинают процедуру импичмента

6 января, 23:48

Денис Беспалов

Демократическая партия отреагировала на захват здания Конгресса США сторонниками Трампа

Демократы обратились к вице-президенту США Майклу Пенсу с просьбой применить 25-ю поправку в Конституции и отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти.

Так Демократическая партия отреагировала на протесты и захват здания Конгресса США сторонниками Трампа, которые отказываются признать результаты выборов, сообщают СМИ.

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Член Конгресса США Ильхан Омар заявила, что готовит статьи импичмента Трампа.

Ранее избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден призвал действующего главу государства Дональда Трампа незамедлительно потребовать окончания "осады" Капитолия в Вашингтоне.

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