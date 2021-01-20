Дональд Трамп и первая леди улетели из Белого дома: опубликованы новые фото

Пока еще действующий президента США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп покинули Белый дом, не дожидаясь инаугурации и прибытия избранного президентом Джо Байдена и его супруги Джил.
Фото с церемонии прощания с Белым домом опубликовала агентство Reuters.
Напомним, Трамп нарушил старую традицию и стал первым за более чем 150 лет президентом, который покинул администрацию, не дожидаясь встречи с преемником.
Чета Трамп на вертолете вылетела из Вашингтона на военную базу "Эндрюс" в штате Мериленд, а уже оттуда борт "номер один" отправился во Флориду, где у Трампа имеется частная резиденция Мар-а-Лаго.
Выступая перед своими сторонниками на базе "Эндрюс", Трамп пообещал "всегда бороться" и пожелал новой администрации Байдена "удачи".
Он назвал первую леди "женщиной великого изящества, красоты и достоинства" и сказал, что она "настолько популярна среди людей".
Сама же Мелания Трамп на прощальной церемонии заявила: "Быть вашей первой леди было для меня величайшей честью. Спасибо за вашу любовь и поддержку. Вы будете в моих мыслях и молитвах. Да благословит вас всех бог. Да благословит бог ваши семьи. И да благословит бог эту прекрасную нацию".
Выступление Дональда и Мелании Трамп слушали и многочисленные члены их семейства: дочь Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер, сыновья Дональд-младший, Эрик, Бэрон, дочь Тиффани и трое внуков.
Напомним, по данным Wall Street Journal, Трамп обсуждал со своими соратниками создание новой партии.
А тем временем сайт "Сегодня" сообщал,какие указы на посту президента Байден подпишет первыми.
Больше о происходящем в США читайте на сайте "Сегодня": "Инаугурация Джо Байдена: все подробности".
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