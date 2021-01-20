Дональд Трамп покинул Белый дом: фото и видео

Президент и первая леди США отправятся на их виллу во Флориде

Президент США Дональд Трамп покинул Белый дом – утром 20 января он и первая леди Мелания Трамп улетели на вертолете Marine One, который ждал их на лужайке перед зданием администрации.

Как сообщает Fox News, их доставят на объединенную базу ВВС "Эндрюс" в штате Мэриленд. После прощальной церемонии чету Трамп доставят на самолете Air Force One ("Борт №1") во Флориду.

Таким образом, Трамп нарушит старую традицию и станет первым за более чем 150 лет президентом, который покинул администрацию, не дожидаясь встречи со своим преемником.

Фото: REUTERS/Leah Millis

Фото: REUTERS/Andrew Kelly Реклама

"Великая честь! Честь всей жизни, величайшая администрация в истории, потрясающие четыре года. Мы любим американский народ", – сказал президент журналистам перед посадкой в вертолет, также пообещав вернуться "так или иначе".

Пред этим в последний день своей каденции Дональд Трамп по традиции подписал указ о помиловании 73 заключенных, которые отбывают тюремные сроки в США. Среди них оказались бывший советник Белого дома Стив Бэннон, а также рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк. Себя глава государства так и не помиловал.

Кроме того, президент смягчил приговоры 70 других людей, включая бывшего мэра Детройта Кваме Килпатрика, которому в 2013 году дали 28 лет лишения свободы за обвинение в коррупции.

Во время инаугурации 46-го президента Джо Байдена Трамп будет на своей вилле Мар-а-Лаго.

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