ДТП с автобусом в Польше: водителю выдвинули обвинение

В Польше водителю автобуса, в ДТП с которым погибли 5 украинцев, выдвинули обвинение в неумышленном совершении дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщила заместитель окружного прокурора Перемышля Беата Стажецка, передает Польское агентство печати.

Украинскому водителю, 48-летнему Владимиру К. грозит до восьми лет лишения свободы.

Прокурор уточнила, что полученные данные позволяют предположить, что водитель неудачно пытался съехать на место стоянки и отдыха, а скорость автобуса была слишком высокой для такого маневра.

Владимира, который сейчас находится в больнице, уже допросили, и он заявил, что не помнит момента аварии.

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В ближайшее время ему запрещено покидать территорию Польши и его будут посещать с целью контроля каждый день.

В качестве свидетеля также опросили второго водителя, 35-летнего Степана К., но что он показал, пока неизвестно.

Напомним, авария произошла в ночь на 6 марта – около полуночи автобус, ехавший из польской Познани в Херсон, по неизвестным причинам врезался в энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву.

Все пассажиры автобуса – граждане Украины. На месте происшествия были обнаружены тела пяти погибших и 39 человек, нуждающихся в госпитализации.

Мы также сообщали, что один из пострадавших в смертельном ДТП автобуса в Польше рассказал, что на протяжении всего маршрута по стране водители ни разу не менялись.