"Крупнейшая цифровая миграция в истории": Дуров назвал президентов в Telegram

Создатель мессенджера объяснил, как отличить фейковый аккаунт от настоящего

Приток новых пользователей в Telegram увеличивается с каждым днем – 25 миллионов юзеров за три дня оказалось не пределом. В их число вошли и мировые лидеры.

Об этом на своем официальном канале 14 января сообщил создатель мессенджера россиянин Павел Дуров.

"Возможно, мы являемся свидетелями крупнейшей цифровой миграции в истории человечества", – считает он.

По словам Дурова, на сегодняшний день в Telegram действуют официальные каналы десяти мировых лидеров стран и правительств, назвав это большой честью. В частности, это:

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президент Украины Владимир Зеленский;

президент Бразилии Жаир Болсонару;

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ;

; президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор;

президент Франции Эммануэль Макрон;

президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;

президент Тайваня Цай Инвэнь;

премьер-министр Сингапура Ли Сянлун;

премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али;

премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Дуров напомнил, что страницы политических лидеров должны быть проверены – в названии таких учетных записей стоит синяя галочка.

Кроме того, основатель Telegram заверил, что его мессенджер не использует непрозрачные, манипулятивные алгоритмы, "которые стали синонимами технологических платформ 2010-х годов". Таким образом, восстанавливается прозрачность и целостность общедоступного общения "один ко многим", которое используют лидеры мнений.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировался в Telegram 13 сентября 2019 года.

Одной из причин притока пользователей в Telegram является новая политика конкурентного мессенджера WhatsApp, где решили с 8 февраля на постоянной основе передавать данные своих пользователей в Facebook.

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