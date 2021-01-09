Дуров "разнес" Facebook: Тратит миллиарды, пытаясь догнать Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров утверждает, что его мессенджер с полмиллиарда пользователей является серьезной проблемой для корпорации Facebook и ее продукта WhatsApp, а компания Марка Цукерберга якобы тратит на маркетинг миллиарды долларов.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Я слышал, что у Facebook есть целый отдел, посвященный выяснению того, почему Telegram так популярен", – пишет Дуров.

Он объясняет преимущество Telegram перед WhatsApp в частности политикой Facebook в отношении личных данных пользователей.

"Миллионы людей возмущены последним изменением условий WhatsApp, в которых теперь говорится, что пользователи должны передавать все свои личные данные в рекламную систему Facebook. Неудивительно, что бегство пользователей из WhatsApp в Telegram, которое продолжается уже несколько лет, ускорилось", – делится Дуров.

Он также обвинил конкурента в скрытом маркетинге с помощью платных ботов. В частности, по данным Дурова, редакторы "Википедии" недавно обнаружили ботов, которые добавляют предвзятую информацию в ее статью о WhatsApp.

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Также обнаружены боты, которые распространяют мифы о Telegram в соцсетях, которые его основатель опровергает, параллельно обвиняя в подобном конкурента.

"Код Telegram не является открытым" – по словам Дурова, все клиентские приложения Telegram имеют открытый исходный код с 2013 года, а его сборки для iOS и Android легко проверить.

"Что касается WhatsApp, они намеренно скрывают свой код, делая невозможным проверку их шифрования и конфиденциальности", – тут же замечает он.

"Telegram – российский" – Дуров утверждает, что его мессенджер не имеет серверов или офисов в России и был заблокирован там с 2018 по 2020 год, а также все еще заблокирован в некоторых авторитарных странах.

"В то время как WhatsApp и другие "якобы безопасные" приложения никогда не вызывали проблем в этих странах", - продолжает он.

"Telegram не зашифрован" – каждый чат в Telegram с момента запуска был зашифрован, а также имеет секретные и облачные чаты, пишет его основатель.

"WhatsApp не использовал шифрование в течение нескольких лет, а затем принял протокол шифрования, финансируемый правительством США", – снова нападает на Facebook Дуров.

Да и вообще, "только в 2019 году Facebook потратил на маркетинг почти 10 миллиардов долларов", а Telegram, если верить Дурову, "не тратит деньги, не говоря уже о миллиардах долларов, на маркетинг".

Напомним, ранее создатель мессенджера Telegram россиянин Павел Дуров попробовал последнюю модель смартфона iPhone 12 Pro и жестко раскритиковал ее.