"Дворец Путина" в Геленджике: в Кремле повторно отрицают

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков снова отрицает новое расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента России Владимира Путина под Геленджиком на берегу Черного моря.
Об этом он заявил в интервью российскому телеканалу "Россия 1".
"Путин ничего там не делает, у Путина нет дворца в Геленджике", – сказал Песков.
По его словам, таким объектом недвижимости могут владеть бизнесмены.
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Как сообщали ранее, дворец президента России Владимира Путина под Геленджиком едва ли не самый секретный и охраняемый объект в России, а его масштабы и некоторые удивительные сооружения поражают воображение.
Напомним, на днях переставшая быть секретной и поразившая масштабами и роскошью резиденция президента России появилась на картах Google Maps и приложения iMaps в iPhone.
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