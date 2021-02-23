Дым до небес: в США после ДТП загорелись три цистерны с горючим (видео)

В американском штате Техас произошла крупная железнодорожная авария – поезд, который перевозил горючее, столкнулся с грузовиком.
Об этом сообщает KWTX.
ЧП случилось утром 23 февраля (по местному времени) на железнодорожном переезде возле города Кэмерон в округе Милам.
В результате столкновения три цистерны с нефтепродуктами сошли с рельсов и загорелись. Пожар был настолько мощным, что местных жителей было решено эвакуировать.
Несмотря на это, как сказал начальник полиции Кэмерона Лонни Гош, огонь было решено не тушить – цистерны оставили гореть, чтобы из них выгорело все горючее. Когда именно это случится, правоохранители сказать не берутся.
На место событий прибыли скорые помощи, но ни о пострадавших, ни о жертвах не сообщается. Однако, по данным пожарных, огнем были уничтожены два сарая в районе переезда.
Напомним, что в настоящее время Техас объявлен зоной стихийного бедствия – в этом месяце на штат обрушились аномальные для этого региона холода и снегопады, из-за чего миллионы местных жителей остались без света, отопления и питьевой воды. Жертвами непогоды стали порядка 30 человек.
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