Дым до небес: в США после ДТП загорелись три цистерны с горючим (видео)

После столкновения с фурой в Техасе сошли с рельсов цистерны с нефтепродуктами

В американском штате Техас произошла крупная железнодорожная авария – поезд, который перевозил горючее, столкнулся с грузовиком.

Об этом сообщает KWTX.

ЧП случилось утром 23 февраля (по местному времени) на железнодорожном переезде возле города Кэмерон в округе Милам.

В результате столкновения три цистерны с нефтепродуктами сошли с рельсов и загорелись. Пожар был настолько мощным, что местных жителей было решено эвакуировать.

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Несмотря на это, как сказал начальник полиции Кэмерона Лонни Гош, огонь было решено не тушить – цистерны оставили гореть, чтобы из них выгорело все горючее. Когда именно это случится, правоохранители сказать не берутся.

Фото: facebook.com/KMIL1051theranch

На место событий прибыли скорые помощи, но ни о пострадавших, ни о жертвах не сообщается. Однако, по данным пожарных, огнем были уничтожены два сарая в районе переезда.

Напомним, что в настоящее время Техас объявлен зоной стихийного бедствия – в этом месяце на штат обрушились аномальные для этого региона холода и снегопады, из-за чего миллионы местных жителей остались без света, отопления и питьевой воды. Жертвами непогоды стали порядка 30 человек.