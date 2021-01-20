Джо Байден стал 46-м президентом США:видео

Джо Байден принес присягу и официально стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. На сцене перед Капитолием его сопровождает жена Джилл, которая и держит Библию, на которую поклялся новый глава государства.

Мероприятие транслируется всеми ведущими каналами США и мира. Смотрите видеотрансляцию инаугурации Джо Байдена на нашем сайте.

Присяга нового президента США звучит так:

"Я, Джозеф Робинетт Байден младший, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог".

Он стал седьмым президентом США, который занял свою должность, победив на выборах после каденции вице-президента.

За несколько минут до него присягу принесла Камала Харрис – она стала первым темнокожим вице-президентом США и первой женщиной на этом посту.

На празднике присутствуют экс-президенты США Барак Обама, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший с женами, а также вице-президент Майк Пенс. Он стал самым высокопоставленным представителем уходящей администрации. Как известно, предшественник Байдена, Дональд Трамп, незадолго до этого покинул Вашингтон и отправился в свою резиденцию во Флориде.

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