Его выдало тату: Украина помогла Германии раскрыть наемного убийцу из ФСБ

В ходе секретной операции украинские силовики обнаружили материалы, которые изобличают убийцу гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, застреленного 23 августа 2019 года в зоопарке в центре Берлина.

Об этом сообщает влиятельное германское издание Spiegel.

Немецкая полиция задержала убийцу Хангошвили в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя "Вадима Соколова". После этого Берлин объявил о высылке двух сотрудников посольства РФ, заявив, что Москва не оказала достаточного содействия в расследовании преступления. А немецкая прокуратура подчеркнула, что многие факты говорят о том, что убийство было исполнено по заказу российских властей, пишет ZN.UA.

Ранее расследование Bellingcat, The Insider и Spiegel показало, что подразделение ФСБ "Вымпел" организовало убийство Хангошвили.

Красиков – Соколов

В пятницу Spiegel сообщил о новых документах, которые должны подтвердить личность предполагаемого убийцы и ответственность России. На судебном процессе в Берлинском апелляционном суде подсудимый сообщил пока только одну вещь: он вовсе не Вадим Красиков, а Вадим Соколов, как указано в его российском паспорте. Он якобы не знает Красикова.

Вопрос о фамилии – это не мелочь, подчеркивает газета. Генпрокурор ФРГ Питер Франк обвинил гражданина РФ в убийстве Хангошвили в Берлине от имени российского государства.

"Паспорт на имя "Соколова" – является частью фальшивой личности. Если бы обвиняемый не был этим Красиковым, он все равно мог бы быть убийцей – но обвинение государства Россия в государственном терроризме вряд ли было бы разумно. Похоже, это вызывает озабоченность у защиты в процессе "убийцы из зоопарка"", – пишет Spiegel.

Однако украинские силовики обнаружили компрометирующие материалы в ходе тайной операции в Харькове. Они получили флешки, имейлы и истории переписок. Им попалось свидетельство о браке и фотографии со свадьбы Красикова. На этих фото с высокой степенью вероятности изображен человек, которого судят в Берлине. Среди отличительных признаков – причудливая татуировка на левом плече. Журналисты уверены, что нет никаких сомнений в том, что "Соколов" и Красиков – это один и тот же человек.

Реклама

Любопытно, что "Соколов" очень поздно появился в обычных российских базах данных, пишет газета. А немецкие следователи сообразили, что обвиняемым в Берлине был Красиков, когда натолкнулись на запрос о розыске, отозванный Россией. Там разыскивался "Вадим Красиков" по ​​делу об убийстве в Москве в 2013 году.

Тогда преступник – аналогично убийству Хангошвили – подъехал к жертве на велосипеде и выстрелил. На фотографии человек очень похож на предполагаемого убийцу Хангошвили. Программа распознавания лиц показала высокий уровень соответствия, подчеркивает газета.

Находка украинских правоохранителей может еще сильнее навредить сильно испорченным немецко-российским отношениям.

Если Верховный суд Берлина признает Красикова виновным в совершении убийства на немецкой земле от имени России, новые санкции против РФ станут неизбежными в случае обвинительного приговора. Но находку украинских правоохранителей до сих пор не передали в суд. Наверное, продолжает Spiegel, следователям федеральной прокуратуры Германии еще предстоит ознакомиться с новой информацией, предоставленной Украиной.

Данные, предоставленные Германии Украиной, могут стать важным элементом обвинения. Этого может быть достаточно для убеждения суда, что "Вадима Соколова" не существует и что накануне убийства российское государство выдало Вадиму Красикову поддельные документы, подчеркивает российский The Insider.

Расследователь из Bellingcat Христо Грозев уже заявил, что доказательства, собранные Украиной, могут стать ключевыми в судебном процессе, помогая доказать причастность российского государства к убийству.

Ранее сообщалось, что несмотря на явные улики того, что Россия исповедует политику государственного терроризма, канцлер Ангела Меркель призывала США отказаться от введения санкций в отношении немецких партнеров "Северного потока – 2" и рассматривать отдельно друг от друга убийство Хангошвили и отравление оппозиционера Алексея Навального.