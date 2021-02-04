Эксперты назвали 5 причин, почему стоит носить маску даже после вакцинации

Даже после получения второй дозы вакцины от коронавируса необходимо придерживаться мер предосторожности, чтобы обезопасить себя, своих близких и всех остальных.

Об этом пишет CNN со ссылкой на экспертов.

При этом эксперты советуют носить маски даже после вакцинации.

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Вот пять причин, почему.

Это не 100% защита. Даже самые лучшие из доступных в настоящее время вакцин обеспечивают защиту до 95% только при полной иммунизации. Это означает, что вероятность заразиться новым коронавирусом составляет 5% в любое время. Все люди разные. У некоторых людей будет более устойчивый иммунный ответ на оба раунда вакцинации против COVID-19, чем у других. Движущаяся цель. Как это обычно бывает с вирусами, вирус SARS-CoV-2 мутирует по всему миру, создавая варианты, которые оказываются более заразными. Эксперты предупреждают, что антитела от предыдущего случая COVID-19 не защитят от повторного заражения новым вариантом коронавируса. Вы можете быть "тихим распространителем". По оценкам экспертов, сегодня бессимптомные больные могут быть причиной половины случаев COVID-19. Вполне возможно, что кто-то может получить вакцину, но по-прежнему может быть бессимптомным носителем, предупреждают эксперты. Длительность иммунитета неизвестна. Исследователи еще не знают, как долго будет сохраняться иммунитет, создаваемый нынешними вакцинами, такими как они есть. Есть вероятность, что в ближайшие месяцы или годы могут потребоваться бустерные дозы.

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Ранее во Всемирной организации здравоохранении предупредили, что даже масштабная вакцинация не остановит коронавирус.

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