Эрдоган зарегистрировался в Telegram и постит фото кошечки

Турецкого лидера можно рассмотреть далеко на заднем плане

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана нашла замену мессенджеру WhatsApp и зарегистрировала его аккаунт в Тelegram и BIP.

"Наш президент @RTErdogan теперь в BIP и Тelegram", – говорится в сообщении.

Это произошло во вторник, 12 января. И по состоянию на 20:15 по киевскому времени у турецкого лидера насчитывалось более 45 тысяч подписчиков. Любопытно, что первым фото, опубликованной в аккаунте Эрдогана, стало изображение пушистого серого котика, а на заднем плане можно рассмотреть самого главу турецкого государства со свитой.

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Напомним, Эрдоган и Министерство обороны Турции отказались от WhatsApp из-за новых правил пользования мессенджером. Он обязал своих пользователей делиться личным данными с Facebook. Обе компании принадлежат американскому tech-миллиардеру Марку Цукербергу и обслуживают совокупно около 4,7 млрд пользователей по всему миру.

Также напомним, 10 января бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp прекратила поддержку устаревших версий Android и iOS.