ЕС готовит новые санкции против Беларуси – Боррель

В Евросоюзе в очередной раз выразили поддержку белорусскому народу

Европейский Союз расширит санкционный список представителей Беларуси, которых обвиняют в репрессиях в отношении граждан страны. Сейчас идет работы над этим вопросом.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза, передает DW.

"Власти страны продолжают и усиливают преследование граждан, в то время как ЕС поддерживает легитимное стремление народа Беларуси к демократии", – заявил Боррель.

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Он напомнил, что Евросоюз уже внес в санкционный список 84 физлица и семь предприятий, ответственных за репрессии и фальсификацию президентских выборов, но готов пойти дальше.

Боррель не привел никаких деталей возможных новых санкций, но подчеркнул, что ЕС поддерживает белорусский народ и обещает наказывать тех, кто притесняет белорусов в основополагающих политических правах.

Напомним, 22 февраля Европейский союз согласовал введение новых санкций в отношении России – в "черный список" попадут люди, причастные к преследованию и суду над оппозиционером Алексеем Навальным.