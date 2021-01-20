ЕС хочет передавать излишки вакцины от COVID-19 бедным соседям

В Европе считают, что COVAX не справилась со своими задачами

В Европейском союзе работают над созданием механизма, который позволит делиться излишками вакцины от COVID-19 с более бедными соседними странами и Африкой.

Об этом заявилаво вторник глава здравоохранения ЕС Стелла Кириакидес.

"Мы работаем со странами-членами, чтобы предложить европейский механизм для обмена вакцинами за пределами наших границ", – сказала она.

Еврочиновница подчеркнула, что этот механизм позволит доставить вакцины в более бедные страны "до того, как COVAX будет полностью введен в действие".

В Евросоюзе считают, что созданный под эгидой ВОЗ глобальный фонд по справедливому распределения вакцин от COVID-19 по всему миру COVAX не оправдал ожиданий.

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В декабре компания объявила о сделках почти на 2 миллиарда доз, но большая часть этих вакцин была обещана производителями на основе необязательных соглашений, потому что у COVAX в настоящее время не хватает денег, чтобы забронировать их заранее.

"Фирмы не будут давать вам дозы, если вы не заплатите заранее", – сказал один из высокопоставленных участников переговоров по вакцинам в ЕС.

Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш обвинил богатые страны в том, что закупая вакцины от COVID-19, они не принимали во внимание бедные страны.

Всемирная организация здравоохранения также призывала богатые государства поделиться вакциной с фондом COVAX.