ЕС отомстит России за Навального: кто попадет под санкции

Министры иностранных дел ЕС согласовали четыре первых фамилии из "списка Навального"

Европейский союз согласовал введение новых санкций в отношении России – в "черный список" попадут люди, причастные к преследованию и суду над оппозиционером Алексеем Навальным.

Об этом, как сообщает Reuters, 22 февраля заявил верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Соответствующее решение было принято на встрече глав МИД стран-членов ЕС 27 стран в Брюсселе. Посредством видеоконференция во встрече также принимал участие госсекретарь США Энтони Блинкен.

Инициаторами санкций стали Франция, Германия, Польша и страны Балтии. Однако данная мера будет иметь скорее символический характер, поскольку в "черный список" будут включены четыре сотрудника прокуратуры РФ – их имена станут известны позже. По словам Борреля, юридических оснований для санкций в отношении российских олигархов нет.

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После саммита министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил перед журналистами, заявив, что решение о введении санкций было принято быстро. Других подробностей он не сообщил.

"Отношения , безусловно, находятся на низком уровне, другого слова не подобрать", – сказал Маас.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному, отменив условный срок, к которому его приговорили ранее. Оппозиционер получил 3,5 года колонии общего режима.

17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал от властей России незамедлительно освободить оппозиционера Алексея Навального из следственного изолятора. В РФ отказались выполнить это требование.