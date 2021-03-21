ЕС пока не будет делиться вакцинами от COVID-19 c другими странами

Европейский Союз не будет делиться вакцинами от коронавируса с другими странами, пока не улучшится ситуация с ее производством и не будут обеспечены потребности в этих препаратах стран ЕС.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke, передает DW.

"Есть определенное давление на страны-члены, чтобы они получили вакцину для самих себя", – пояснила она.

Фон дер Ляйен уточнила, что несмотря на "дополнительный механизм", согласно которому ЕС должна поставлять вакцины от коронавируса в более бедные страны, пока этого не будет происходить из-за нехватки вакцин для стран-членов Союза.

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В то же время она напомнила, что в рамках международной инициативы COVAX, созданной для справедливого распределения вакцины среди всех стран, прежде всего бедных, 52 бедные страны уже получили 30 млн доз вакцины. И фон дер Ляйен радует то, что этот механизм работает.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен также пригрозила запретом на экспорт компании AstraZeneca из-за того, что она нарушает договор о поставках.

Мы также сообщали, что Австралия будет производить вакцину от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca.