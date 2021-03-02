ЕС принял "закон Навального": на Россию наложили новые санкции

В "черный список", как и говорили, попали руководители четырех силовых ведомств

Совет Европейского союза согласовал акт о санкциях в отношении России из-за репрессий в отношении оппозиционера Алексея Навального.

Об этом после встречи послов стран-членов ЕС 2 марта сообщила пресс-служба Совета..

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Информация журналистов совпадает с уже ранее опубликованной – под санкции попадут руководители четырех российских силовых ведомств:

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генпрокурор Игорь Краснов;

председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин;

глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников;

командующий Росгвардией Виктор Золотов.

Ограничительные меры вступают в силу с сегодняшнего дня и включают запрет на поездки, замораживание активов, а физическим и юрлицам в ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства фигурантам "черного списка".

Соответствующее постановление уже принято в письменной форме и в ближайшее время будет опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Напомним, что 2 февраля российский суд заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы. А 20 февраля политик проиграл апелляцию и был этапирован в исправительную колонии во Владимирской области РФ.

США, ЕС и многие другие страны, включая Украину, уже осудили такое решение российской судебной системы. А Европейский суд по правам человека признал его политически мотивированным и призвал немедленно освободить Алексея Навального.