ЕС согласовал санкции против России: кто попадет в "список Навального"

Создание в Европе "списка Навального", в который могут попасть причастные к преследованию и суду над российским оппозиционером, становится все более реальным – дипломаты стран ЕС утвердили решение о санкциях против РФ.

Об этом сообщил в своем Twitter журналист Рикард Йозвяк.

По его словам, соответствующее решение было принято 24 февраля. Под санкции попадут руководители четырех силовых ведомств Российской Федерации:

Александр Бастрыкин – глава Следственного комитета РФ;

Игорь Краснов – генеральный прокурор РФ;

Виктор Золотов – глава Росгвардии;

Александр Калашников – глава Федеральной службы исполнения наказаний.

"Послы ЕС должны дать зеленый свет 3 марта, а вступить в силу меры должны 5 марта", – пишет Йозвяк.

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Инициаторами санкций стали Франция, Германия, Польша и страны Балтии. И такой ответ может стать, скорее, символическим. Впрочем, на саммите глав МИД стран-членов ЕС глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об отсутствии юридических оснований для санкций в отношении российских олигархов.

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Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному, отменив условный срок, к которому его приговорили ранее. Оппозиционер получил 3,5 года колонии общего режима.

17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал от властей России незамедлительно освободить Навального из следственного изолятора. В РФ отказались выполнить это требование.