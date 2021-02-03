Версія українською
$ 28,06
33,79

ЕС ужесточил правила въезда в Шенгенскую зону из-за COVID-19: новые требования

3 февраля, 03:58

Юлия Безпечная

В Евросоюзе будут учитывать в том числе степень распространения разных мутаций коронавируса

Совет Европейского союза во вторник, 2 февраля, утвердил новые правила ограничений на поездки в Шенгенскую зону, введенных из-за пандемии COVID-19.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС сообщает DW.

В частности, по новым условиям, для открытия границ Евросоюза для любых поездок, в том числе туристических, третьей стране необходимо соответствовать следующим критериям:

Также ЕС будет учитывать и степень распространения разных мутаций коронавируса в стране.

Реклама

Совет ЕС будет обновлять список государств, для граждан которых границы Шенгена будут открытыми, исходя из перечисленных критериев.

Отмечается, что в последний раз список пересматривался 28 января и на данный момент в нем только семь стран: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай.

Следует отметить, что правила приняты в виде рекомендаций, поскольку вопросы пересечения границ находятся в компетенции каждого государства ЕС отдельно.

Напомним, совет Европейского Союза обновил рекомендации по передвижению между странами, входящими в ЕС, в результате появилась новая категория ограничений – темно-красная.

Новости на эту же тему:
ЕС карантин шенген коронавирус шенгенская зона

Реклама

Новости партнеров

Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
В семье Рината Ахметова случилось большое горе
С зарплат украинцев начнут снимать новые отчисления