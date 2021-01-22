ЕС выделит странам-партнерам часть своей вакцины от COVID-19

О точных сроках пока не сообщается

Саммит ЕС намерен предоставить странам-партнерам вакцины от коронавируса в ограниченном количестве, которые были заказаны для стран сообщества.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы приняли решение о создании европейского механизма, который позволит выделить часть предзаказанных ЕС вакцин для государств – партнеров", – заявила она.

По ее словам, вакцины будут переданы в страны в ближайшее время.

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К слову, согласно последним данным, в мире зафиксировано более 96,2 млн случаев коронавируса. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 53,1 млн человек. В то же время побороли болезнь более 2,06 млн человек.

Ранее сообщалось, что в Израиле сомневаются в заявленной эффективности вакцины от коронавируса от Pfizer и BioNTech. Есть опасения, что препарат может не защитить от новых штаммов вируса.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что мутацию коронавируса зафиксировали уже в 25 европейских странах. Этот штамм вируса распространяется значительно быстрее.