Австралия получила COVID-вакцину AstraZeneca – СМИ

Австралия получила сотни тысяч доз вакцины AstraZeneca. Они были доставлены самолетом из Великобритании.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Sydney Morning Herald.

Поставки в Австралию

"По причинам целостности цепочки поставок и национальной безопасности мы не сообщаем о происхождении конкретных партий вакцины", - сказал источник издания.

Первые 300 тысяч доз, произведенных в Великобритании, приземлились в аэропорту Сиднея 28 февраля – через месяц после того, как Европейская комиссия ввела ограничения на экспорт вакцин. Следующая поставка была d марте, после того, как Италия и Европейская комиссия официально заблокировали заявку AstraZeneca на отправку 250 тысяч доз в Австралию.

Отметим, один из британских чиновников заявил, что поставки в Австралию никогда не происходили за счет внедрения вакцины в Великобритании.

Вакцинация населения

В Австралии не рекомендуют использовать вакцину AstraZeneca для людей младше 50 лет, им советуют делать прививки препаратом Pfizer.

Причиной подобного решения стало то, что европейский регуляторный орган по контролю за лекарствами обнаружил возможную связь между вакциной AstraZeneca и редкими проблемами свертывания крови у взрослых.

Главный врач Австралии Пол Келли сказал, что, хотя риск чрезвычайно низок, но эксперты приняли решение изменить свои рекомендации для тех, кто находится в зоне риска.

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Австралия продолжит вводить вакцину AstraZeneca людям старше 70 лет.

Что предшествовало

Евросоюз заблокировал поставку в Австралию 3,1 миллиона доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. У страны было мало надежды на получение обещанных 400 тысяч доз в срок.

Отметим, что еще несколько дней назад в Еврокомиссии отрицали блокирование поставок вакцины в эту страну.

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В Брюсселе уточнили, что на данный момент отклонили только один из 491 запроса на экспорт COVID-вакцины. В настоящее время рассматриваются семь запросов, а поставки приостановлены до принятия решения.

Ранее сообщалось, что Италия заблокировала экспорт 250 тысяч доз вакцины AstraZeneca в Австралию из-за конфликта с компанией.

Вакцина произведена на итальянском заводе. На фоне споров с производителем вакцины, который заявил о дефиците поставок, Италия решила запретить экспорт препарата. Еврокомиссия поддержала решение.

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