Еще один инструмент давления на РФ: 52 страны одобрили Декларацию против произвольных арестов

Кулеба рассчитывает на скорое освобождение политзаключенных в России украинцев

На инициированной Канадой конференции, которая прошла 15 февраля, 52 государства, в том числе Украина, одобрили Декларацию против применения произвольных арестов в межгосударственных отношениях.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины со ссылкой на принимавшего участие в мероприятии министра Дмитрия Кулебу.

В ходе конференции глава украинского МИД напомнил, что сейчас около ста граждан Украины незаконно удерживаются за решеткой в ​​Крыму и на территории Российской Федерации, а политически мотивированное преследование украинцев по сфабрикованным обвинениям стало обыденной практикой российских оккупационных властей.

"Мы рассматриваем принятую сегодня декларацию как важный дополнительный инструмент давления на РФ с целью освобождения украинских политических заключенных и предотвращения дальнейших нарушений прав человека на оккупированных территориях", – заявил Кулеба.

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Он добавил, что международная солидарность уже сыграла важную роль в освобождении десятков узников-украинцев из российского плена.

"Нам нужно сохранять единство и громко заявлять о продолжающемся произволе. Консолидированные действия и совместное давление остаются ключевыми факторами дальнейшего освобождения незаконно удерживаемых украинских граждан", – подчеркнул министр.

Цель Декларации против применения произвольных арестов в межгосударственных отношениях – глобальное коллективное противодействие так называемой принудительной дипломатии, когда государства осуществляют произвольные аресты людей для политической выгоды в межгосударственных отношениях.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российские власти приговором Алексею Навальному и массовыми арестами протестующих "установили новый рекорд беззакония" и международное сообщество должно заставить Россию уважать права человека.