Эстония и Финляндия усиливают локдаун: что разрешат и что запретят

В Таллинне и Хельсинки решили осложни жизнь сферам обслуживания и отдыха

Несмотря на начало вакцинации в Европе, страны континента вводят новые ограничительные меры, призванные сдержать ускоряющееся распространение коронавируса.

Так, в Эстонии новые требования будут действовать с 1 до 28 марта, сообщает ERR.

В сфере образования обычная учебная работа будет сохранена только для 1-4 классов. Остальные учащиеся не могут находиться в школах. Запрет распространяется также на профессиональные учебные заведения, прикладные вузы и университеты.

В учебных помещениях необходимо соблюдать дистанцию между людьми. Вне учебного помещения нужно соблюдать правило "2+2", (т.е., находиться или передвигаться вместе могут не больше двух человек, придерживаясь с остальными дистанции минимум в два метра).

В сфере спорта запрещены групповые занятия и тренировки в помещениях. Заниматься и тренироваться можно в одиночку или вдвоем, например, с персональным тренером или партнером по тренировке ("2+2"). Ограничение не распространяется на семьи. В индивидуальных видах спорта, например, в теннисе, разрешены парные игры.

Вне помещений для занятий спортом и тренировок, молодежной работы, деятельности и образования по интересам, дополнительного обучения и повышения квалификации c 3 марта начнет действовать правило, по которому с наставником в одной группе может быть не больше 10 человек. Группы не должны пересекаться между собой.

С 3 по 28 марта в помещениях нельзя проводить публичные богослужения и религиозные обряды, а также публичные собрания и мероприятия, в том числе конференции, театральные представления, концерты и киносеансы.

Также с 3 по 28 марта запрещена работа казино, ночных клубов, боулингов и бильярдных, детских игровых комнат, музеев и выставочных залов.

Запрещено будет посещать публичные бани, СПА, бассейны и аквапарки. Однако в них можно посещать парикмахерские, маникюрные салоны, заведения общепита. Также разрешено использовать внутренние бассейны для индивидуального плавания.

Заведения общепита могут работать только до 18:00, после чего разрешено только продавать еду навынос. Зал может быть заполнен только на 50% при соблюдении правила "2+2" и использования маски. Но ограничение не распространяется на семьи.

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Правительство соседней Финляндии объявило о режиме ЧС и заговорило о возможности введения ограничения движения, сообщает местное издание Yle.fi.

Премьер Санна Марин заявила, что госсовет вводит режим ЧС на тех же основаниях, что и год назад в марте.

Правительство рассмотрит законопроект, позволяющий на три недели ограничить работу кафе и ресторанов. Продажа на вынос в заведениях общепита будет разрешена и даже в локдаун. Также продолжат свою деятельность столовые на рабочих местах и в домах для престарелых.

При ухудшении эпидемиологической ситуации правительство может сослаться на закон о полномочиях властей в чрезвычайных ситуациях и ограничить передвижение людей. Один из вариантов – ограничить передвижение людей таким же образом, как прошлой весной в ходе изоляции региона Уусимаа, то есть временно запретить въезд и выезд.

Другой вариант – в регионах с тяжелой эпидситуацией полностью ограничить передвижение, за исключением посещения продуктовых магазинов, аптек и прочих мест крайней необходимости.

По словам Марин, подготовка ограничений движения идет полным ходом. Вопрос введения закона о чрезвычайном положении правительство обсудит в среду, 3 марта.

"Мы заранее подготавливаем все необходимые меры, потому что мы можем оказаться в ситуации, когда их введение будет неизбежно. Мы находимся в серьезной ситуации, которая продолжает ухудшаться. Нельзя успокаивать себя надеждой на то, что ситуация не выйдет изпод контроля", – заявила финский премьер.

Напомним, премьер Ирландии Михал Мартин заявил, что отели, бары, рестораны и другие предприятия в сфере гастрономии и гостеприимства останутся закрыты по меньшей мере до середины лета из-за высокого уровня случаев заболевания COVID-19.

После этого в столичном Дублине вспыхнули массовые протесты, которые копы разогнали с использованием дубинок и собак.