"Это атомная бомба": ученые предупредили о катастрофе из-за "бразильского" штамма COVID-19

Неконтролируемая вспышка "бразильского" штамма коронавируса может поставить под угрозу борьбу с пандемией во всем мире.

Эксперты сравнивают неконтролируемую ситуацию в Бразилии с "атомной бомбой", передает Daily Mail.

В США рост показателей вакцинации и снижение количества ежедневных инфекций помогают остановить вспышку коронавируса, однако в Бразилии, где впервые был выявлен вариант P1, ситуация остается критической.

Врачи считают, что ни одна страна не будет полностью в безопасности до тех пор, пока все страны не проконтролируют ситуацию с пандемией.

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В то же время специалисты уверяют – существующие вакцины от COVID-19 действительно работают против "бразильского" варианта.

К слову, вакцины от COVID-19, разработанные китайской Sinovac Biotech Ltd и британско-швейцарской AstraZeneca, эффективны против варианта коронавируса P1, впервые обнаруженного в Бразилии.

Мы также сообщали, что Министерство здравоохранения Италии, ранее сомневавшееся в достаточной эффективности вакцины AstraZeneca, рекомендовало ее, в том числе для людей в возрасте старше 65 лет.