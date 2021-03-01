"Это были фейки": Трамп не намерен создавать новую партию

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который не исключает, что в третий раз будет баллотироваться в президенты, утверждает, что не собирался и не будет создавать нову политическую партию.

Об этом он заявил, виступая 28 февраля на Конференции консервативных политических действий во Флориде, передает Fox News.

Трамп расчитывает, что Республиканская партия объединится и станет сильнее, а все сообщения о якобы его намерении создать новую партию назвал "фейковыми новостями".

Реклама

"Мы не создаем новые партии. Они все время говорили: "Он собирается создать новую партию". У нас есть Республиканская партия, она объединится и станет сильнее, чем когда-либо прежде – я не создаю новую партию, это были фейковые новости", – заявил экс-президент.

Напомним, на конференции 28 февраля Дональд Трамп также намекнул на возможность своего участия в следующих выборах главы государства в 2024 году и выразил уверенность, что победит "в третий раз".

Мы также сообщали, что Дональд Трамп рассчитывает взять под контроль обе палаты Конгресса США на выборах в 2022 году.