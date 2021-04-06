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"Это пародия": в ВОЗ отреагировали на низкий уровень вакцинации среди медиков

6 апреля, 23:40

Юлия Ляхова

Такая ситуация вызывает беспокойство, заявили в ВОЗ

Из-за низких объемов производства вакцин от коронавируса и отсутствия их справедливого распределения в некоторых странах еще не начали вакцинацию медработников.

Глава Всемирной организация здравохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал это "пародией".

"Это пародия, что в некоторых странах работники здравоохранения и представители групп риска остаются полностью не вакцинированы", – сказал Гебрейесус.

По его словам, такая ситуация может быть главной на пути к прекращению острой стадии пандемии COVID-19.

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Он отметил, что ВОЗ будет искать новые способы работы с производителями вакцин и продолжит призывать правительства делиться прививками.

В то же время в Украине заканчивается вакцина CoviShield (AstraZeneca). В Киевской области уже три дня подряд никого не прививают от COVID-19. На утро 6 апреля о нулевых остатках на региональных складах отчитывалось восемь областей и две уже были на мизерных остатках.

Когда в Украину поступит следующая партия вакцины – неизвестно. Индия заблокировала экспорт CoviShield (AstraZeneca) до мая.

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