Европу накроют пыль и песок из Сахары: какие страны пострадают

Из пустыни Сахара (Северная Африка) в сторону Европы ветры несут огромный шлейф из пыли и песка, который в ближайшие дни накроет несколько европейских стран. Больше всего пострадают Франция и Испания.

Об этом сообщает SciTechDaily со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Службы мониторинга атмосферы Copernicus.

На снимке космического агентства NASA, сделанном с помощью камеры полихроматического изображения Земли видно, что большая часть пылевого шлейфа находится к западу от Африки, но также видны "усы" пыли, которые ветры относят в сторону Европы.

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Согласно прогнозу Copernicus, большая часть пыли, которая достигнет Европы, скорее всего, будет сосредоточена над Испанией и Францией, но шлейф может достичь и Норвегии.

Отмечается, что в некоторых частях Испании может наблюдаться "грязевой дождь", поскольку приближающийся шлейф пыли в сочетании с погодным фронтом вызовет повышении температуры. Пыль может ухудшить качество воздуха и ускорить таяние снежного покрова.

Напомним, в январе в африканской пустыне Сахара выпал снег – обычно в это время средняя температура здесь составляет около 20 градусов тепла.

В апреле 2020 года сильная буря с пылью и песком накрыла Киев – небо в городе стало серо-молочного цвета, а клубы пыли вздымались над высотками.