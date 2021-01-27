Евросоюз может подать на AstraZeneca в суд

Государства Европейского союза должны усилить давление на британо-шведсккую фармацевтическую компании AstraZeneca за промедления с поставками вакцин и подумать о привлечении компании к ответственности через суд.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичc, передает DW.

"Эта возможность (привлечение к суду. – Ред.) должна быть рассмотрена и скоординирована странами ЕС", – сказал Ринкевичc.

Тем временем президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвала производителей вакцин, которые подписали контракты с ЕС, выполнить свои обязательства, посеольку, по ее словам, Европа внесла многомиллиардные суммы на разработку препаратов от коронавируса и теперь ожидает выполнения обязательств перед ней/

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По словам Фон дер Ляен, Брюссель намерен создать механизм контроля за экспортом вакцин за пределы ЕС.

Напомним, проблемы в производстве вакцины AstraZeneca возникли из-за снижения производительности на предприятиях в Евросоюзе, которые участвуют в цепочке поставок.

Ранее в компании заявили, что количество доступных вакцин AstraZeneca будет на 60% меньше, чем ожидалось, в связи с производственными проблемами.