Евросоюз недополучил около 10 млн доз вакцины Pfizer – СМИ

Компания Pfizer еще не поставила в Европейский союз около 10 миллионов доз вакцины против COVID-19, которые должны были быть получены еще в декабре – это треть от обещанной поставки.

Об этом со ссылкой на официальных лиц ЕС сообщает Reuters.

Представитель ЕС, который непосредственно участвует в переговорах с американской компанией, рассказал агентству, что на этой неделе Pfizer доставила в ЕС 4,8 миллиона доз вакцины против коронавируса, разработанной совместно с немецким партнером BioNTech.

В общей сложности на сегодняшний день Евросоюз получил уже около 28 миллионов доз вакцины, но это, по словам источников, все еще примерно на 10 миллионов доз меньше, чем обещала поставить Pfizer.

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Еще один чиновник ЕС, участвовавший в переговорах с производителями вакцин, подтвердил дефицит, но сказал, что компания обязалась доставить эти дозы до конца марта.

В Pfizer отказались от комментариев, заявив, что графики поставок – конфиденциальная информация. Не ответили на запрос агентством комментария о проблемах с поставками вакцины и в Европейской комиссии.

Напомним, 16 февраля американская фармацевтическая компания Pfizer подала документы на регистрацию своей COVID-вакцины в Украине.

Мы также сообщали, что компания Pfizer собирается значительно сократить время производства вакцины от COVID-19 – с 110 до 60 дней.