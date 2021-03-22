Евросоюз создал фонд мира на 5 млрд евро: на что пойдут деньги

Новый финансовый инструмент охватит все внешние действия ЕС "с военными или оборонными последствиями"

Совет Европейского Союза принял решение создать Европейский фонд мира, который должен повысить способность ЕС предотвращать конфликты в иностранных государствах, сохранять мир и поддерживать международную стабильность.

Об этом 22 марта сообщила пресс-служба Евросоюза.

ЕФМ должен стать новым финансовым инструментом ЕС, который охватит все его внешние действия "с военными или оборонными последствиями".

Фонд имеет внебюджетный характер – он будет финансироваться за счет взносов стран-членов ЕС. Предполагается, что его бюджет на 2021-2017 года составить 5 млрд евро. Деньги пойдут на все военные операции, которые не финансируются из общего бюджета Евросоюза.

В частности, средства из фонда смогут тратить на:

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финансирование миротворческих операций;

обучение вооруженных сил стран-партнеров;

поставки военного и оборонного оборудования;

строительство инфраструктуры;

помощь по запросу третьих стран, региональных либо международных организаций.

"Меры по оказанию помощи будут включены в четкую и последовательную политическую стратегию и будут сопровождаться тщательной оценкой рисков и надежными гарантиями", – говорится в заявлении.

Европейский фонд мир заменит созданный в 2004 году механизм Athena и Африканский фонд мира.

"Теперь ЕС сможет внести свой вклад в финансирование военных операций по поддержанию мира и мер помощи для наших партнеров в любой точке мира", – заявили в Совете ЕС.

Напомним, в октябре прошлого года украинский Кабинет министров одобрил проекты трех соглашений с Европейской комиссией, которые предусматривают получение почти 2 млрд грн для развития реформ, борьбы с изменениями климата, а также помощи пострадавшим от войны и оккупации.

А в декабре Евросоюз предоставил Украине второй транш макрофинансовой помощи в 600 млн евро.

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