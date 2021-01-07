Facebook и Instagram заблокировали Трампа минимум на две недели

Рискуя быть отстраненным от власти, действующий президент США Дональд Трамп к тому же минимум на две недели лишился права публиковать посты Facebook и Instagram.
Об этом сообщил в Facebook владелец этих соцсетей Марк Цукерберг.
"Шокирующие события последних 24 часов наглядно демонстрируют, что президент Дональд Трамп намерен использовать оставшееся время на посту, чтобы подорвать мирный и законный переход власти к избранному преемнику Джо Байдену", – пишет Цукерберг.
Он подчеркнул, что после подтверждения результатов выборов Конгрессом приоритетной задачей для всей страны должно стать обеспечение того, чтобы оставшиеся 13 дней до и после инаугурации прошли мирно и в соответствии с установленными демократическими нормами.
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"Мы всегда позволяли президенту Трампу использовать свои платформы, потому что общественность имеет право на максимально широкий доступ к политической речи, даже спорной", – говорит Цукерберг.
Он добавил, когда контент главы США нарушал правила соцсетей, то посты удаляли.
"Теперь мы считаем, что позволить президенту продолжать пользоваться нашим сервисом в этот период — слишком большой риск. Поэтому продлеваем блокирование его аккаунтов в Facebook и Instagram по меньшей мере на ближайшие две недели до завершения мирного перехода власти", – подчеркнул владелец соцсетей.
Ранее социальная сеть Twitter заморозила аккаунт действующего президента США Дональда Трампа на 12 часов. Аккаунт останется заморожен, если президент не удалит три твита.
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