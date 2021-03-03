Facebook отменяет запрет на политическую рекламу, введенный во время выборов в США

Политреклама снова появится в соцсети с четверга

Компания Facebook Inc в четверг, 4 марта, снимет временный запрет на политическую рекламу в Соединенных Штатах, введенный ранее в рамках борьбы с дезинформацией и злоупотреблениями в связи с выборами президента.

Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на блог компании.

Кроме того в компании отметили, что в ближайшие месяцы рассмотрят, какие еще могут потребоваться изменения касательно рекламы в соцсети Facebook, и заявили, что их системы не делают различий между политической и предвыборной рекламой и рекламой "социального характера".

Как отмечает агентство, ранее в среду Комитет кампании демократического конгресса (DCCC) и Комитет кампании демократического сенатора (DSCC) раскритиковали Facebook за то, что он не указал четкую дату прекращения запрета на политическую рекламу, заявив, что замораживание затруднило доступ штабов к избирателям.

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Кстати Google, принадлежащий Alphabet Inc., который снял запрет на политическую рекламу еще в декабре, позже вернул его из-за осады Капитолия в США 6 января сторонниками бывшего президента Дональда Трампа. Google снова снял запрет только на прошлой неделе.

Напомним, летом, в разгар избирательной кампании на выборах президента США, Facebook удалила десятки сообщений и рекламных публикаций избирательного штаба Дональда Трампа, которые, по мнению администрации соцсети, нарушали ее правила.