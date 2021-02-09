Facebook ужесточает борьбу с дезинформацией о COVID-19

Компания Facebook Inc. расширила список случаев, в которых она будет удалять посты, касающиеся вопросов здравоохранения и содержащие ложную информацию о COVID-19 и борьбе с ним. Обновления в частности касаются лжи о вакцинах и вакцинации.

Об этом идет речь в обновлении, внесенном в понедельник, 8 февраля, в апрельский блог компании.

Так, компания намерена удалять записи, которые утверждают, что:

COVID-19 создан искусственно;

вакцины неэффективны в борьбе c заболеваниями, от которых они созданы;

заболевание безопаснее, чем вакцина;

вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм.

"Мы немедленно начнем обеспечивать соблюдение этой политики, уделяя особое внимание страницам, группам и аккаунтам, которые нарушают эти правила", – говорится в сообщении.

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В Facebook также заявил, что группы, страницы и учетные записи, которые неоднократно способствовали распространению подобных постов могут быть полностью удалены с сайта.

Напомним, в декабре в компании заявили, что соцсети Facebook и Instagram будут удалять все ложные утверждения о вакцинах от COVID-19, которые были опровергнуты экспертами в области здравоохранения.