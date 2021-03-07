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Facebook заблокировал статью о "неонацистах", которым приписывали связи с Украиной

7 марта, 17:03

Юлия Ляхова

Информацию пометили как ложную

Социальная сеть Facebook заблокировал статьи российских СМИ о задержании в Воронеже якобы сторонников украинской молодежной радикальной группы "МКУ", пометив информацию как ложную.

Как пишет "ТАСС", сообщения были удалены на основе выводов, сделанных ресурсом StopFake.

Была информация, что воронежская группировка состояла из трех человек в возрасте 18, 19 и 33 лет, и других неустановленных лиц. Они были якобы причастны к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, поэтому их деятельность пресекла ФСБ.

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В отношении задержанных открыто уголовное дело сразу по нескольким статьям:

Ранее мы писали, что по месту жительства этих лиц силовики якобы обнаружили экстремистскую литературу, символику националистических организаций, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях.

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Россия группировка уголовное дело Facebook неонацисты ФСБ РФ

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