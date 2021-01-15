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ФБР ищет захватчиков Капитолия, а отель Трампа охраняют нацгвардейцы – репортаж из Вашингтона

15 января, 23:55

Оксана Тесленко

Известный отель Дональда Трампа Trump International Hotel оградили металлическим забором

Офис Федерального бюро расследований в Вашингтоне ищет захватчиков Капитолия по объявлениям по всему Вашингтону.

Об этом сообщает корреспондент новостей "Сегодня" Зоряна Степаненко.

Так, агенты ФБР на остановках разместили фотографии участников штурма здания Конгресса США и попросили жителей города помочь идентифицировать и найти их.

На бордах с фотографиями захватчиков Капитолия написано, что у всех, у кого есть информация об этих людях, кто был свидетелем штурма в Капитолии, просят позвонить по бесплатному размещенному телефону.

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Кроме того, известный отель Дональда Трампа Trump International Hotel тоже оградили металлическим забором. А внутри здания дежурят нацгвардейцы.

Напомним, предприниматели в Вашингтоне боятся погромов, которые могут произойти в день инаугурации 46-го президента Джо Байдена 20 января, поэтому забивают окна своих офисов фанерой таким образом, чтобы "спасать" их, если в американской столице начнутся беспорядки.

Как ранее стало известно, во время инаугурации Байдена безопасность будут обеспечивать около 15 тысяч бойцов Национальной гвардии, часть из них будет с оружием.

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