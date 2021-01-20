ФБР отстранило от инаугурации Байдена 12 нацгвардейцев: в чем уличили военных

В Соединенных Штатах после проверки ФБР отстранили от обеспечения безопасности инаугурации избранного президента Джо Байдена 12 военнослужащих Национальной гвардии армии США.

Об этом сообщили в Пентагоне, передает AP.

Два официальных представителя на условиях анонимности сообщили агентству, что все 12 были связаны с ультраправыми группировками или публиковали в интернете экстремистские сообщения о предстоящей инаугурации. Чиновники не уточнили, к какой именно группировке они принадлежат.

В то же время, по словам осведомленных лиц, особой угрозы Джо Байдену не было.

Начальник Национальной гвардии генерал Дэниел Хокансон подтвердил, что несколько нацгвардейцев отправили домой, заметив, что двое из них – за неуместные комментарии или тексты, связанные с инаугурацией.

Остальные десять, по его словам, были отстранены из-за потенциальных проблем, которые могут быть связаны с предыдущей преступной деятельностью, но не имеют прямого отношения к церемонии инаугурации.

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Тем не менее не сообщается, понесут ли отстраненные нацгвардейцы дисциплинарную ответственность.

Напомним, в Вашингтоне развернули более 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США, в том числе спецподразделения радиационной, химической и биологической защиты, которые должны будут обеспечивать безопасность инаугурации 46-го президента Джо Байдена.

Минобороны США накануне сообщало, что намерено дополнительно проверить всех нацгвардейцев, которые находятся в Вашингтоне, перед инаугурацией.