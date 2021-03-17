Филиппинский штамм COVID-19 атаковал Британию

У экспертов возникли опасения в эффективности вакцин против новой мутации

В Великобритании обнаружили два случая заражения новым штаммом коронавируса, впервые выявленным ранее на Филиппинах.

Об этом сообщает The Guardian.

Служба общественного здравоохранения Англии сообщила, что один из случаев связан с международными поездками, а другой все еще расследуется, но не уточнило, где именно они были обнаружены.

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Там также отметили, что этот штамм содержит ряд заметных мутаций, включая белок E484K и есть опасения, что имеющиеся вакцины могут быть не очень эффективными против этого белка.

Напомним, 13 марта власти Филиппин подтвердили обнаружение нового варианта коронавируса на территории страны. В Бразилии также была обнаружена мутация, которая может "осложнить планирование новых стратегий борьбы с COVID-19".

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