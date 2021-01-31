Фото дня. Силовики окружили протестующих в российском Красноярске

По количеству задержанных российский Красноярск на втором месте по стране

Сегодня, 31 января, на протестах в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в российском Красноярске были задержаны 82 человека.

Об этом передает "ОВД-инфо".

В Красноярске митинг начался на площади возле в 12:00. В нем приняли участие около 200 человек. Силовики окружили протестующих в кольцо, их арестовали и увезли в отдел полиции.

По количеству задержанных российский Красноярск на втором месте по России. На первом месте Владивосток: там задержали 108 человек. Далее идут Новосибирск, Новокузнецк, Иркутск.

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Напомним, в России проходят массовые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который был арестован в аэропорту по прилете после лечения в Германии.

На акциях в поддержку Навального силовики уже задержали 261 человека, а на улицах городов с самого утра уже больше людей, чем было 23 января.