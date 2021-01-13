Фото дня. Сотни нацгвардейцев лежат на полу в Капитолие

В США в Капитолие, где сегодня проходят дебаты по импичменту действующему президенту Дональду Трампу, находятся сотни бойцов Нацгвардии США. Они охраняют Капитолий на случай возможных акций протестов.
Об этом сообщает Reuters.
На фото видно, что бойцы Нацгвардии США лежат на полу в ожидании возможного начала митингов. Некоторые из них спят, другие пользуются телефонами. Они лежат на верхней части своей военной формы.
Как известно, палата представителей США 13 января начала обсуждения резолюции, чтобы объявить второй импичмент Дональду Трампу.
Напомним, на прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа взяли штурмом главное здание Капитолия, где должны были определить и объявить победителя на выборах, вероятно – демократа Джо Байдена.
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