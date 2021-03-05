Франция усиливает карантин из-за новых штаммов COVID-19: что будет запрещено

Во Франции для предотвращения распространения новых вариантов коронавируса власти усиливают карантинные ограничения.

Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс, передает Xinhua.

По его словам, будут введены ограничения для межобластных поездок и установят комендантский час.

Северный департамент Па-де-Кале устанавливает комендантский час, начиная с 6 марта. Люди должны будут находиться в субботу дома с 6:00 до 18:00.

В трех департаментах – Верхние Альпы, Эна и Об могут закрыть торговые центры и усилить ношение масок во всех городских районах.

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Согласно статистике, во Франции за все время с начала пандемии коронавирусом заболели 3,84 млн человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 87 тысяч человек.

Уже в скором времени Франция может обзавестись еще одной вакциной от коронавируса – вдобавок к Sanofi о начале испытаний своего препарата сообщила и биотехнологическая компания Xenothera.

Напомним, что власти Франции решили превратить ночные клубы в центры экстренной вакцинации от коронавируса.

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