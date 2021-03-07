Французский политик-миллиардер погиб в катастрофе вертолета

Подробности инцидента на данный момент не сообщаются

Французский политик-миллиардер Оливье Дассо погиб в результате крушения вертолета. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в парламенте и правоохранительных органах.

Подробности инцидента на данный момент не сообщаются.

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Оливье Дассо – депутат Национального собрания Франции, член партии "Республиканцы". Выходец из известной династии крупных промышленников Дассо. В списке Forbes занимает 361 место с состоянием в 7,3 млрд долларов. Занимает должность президента по стратегическому развитию семейного авиа- и технического конгломерата Dassault Groupe. Также семье Дассо принадлежат газета Le Figaro, винодельни и частная авиакомпания.