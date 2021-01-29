Генсек ООН вакцинировался от COVID-19

По его словам, в период пандемии никто не может чувствовать себя безопасно

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш вакцинировался от коронавируса.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Мне посчастливилось сегодня получить первую дозу вакцины от COVID-19. С этой пандемией никто из нас не может чувствовать себя в безопасности, пока все мы не будем в безопасности", – написал он.

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Гутерреш отметил, что миру необходимо принять все необходимые меры, чтобы вакцина от коронавируса была доступна для каждого.

К слову, ранее генсек ООН заявил, что пандемия коронавируса показала значительные пробелы в международном сотрудничестве. Поэтому многие развитые страны, закупая вакцины от COVID-19, не принимали во внимания бедные страны.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала богатые государства поделиться вакциной с COVAX ("Ковакс"), целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакциной от коронавируса.