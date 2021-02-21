Глава МАГАТЭ прибыл в Иран: опасается ограничения инспекций ядерных объектов

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в субботу, 20 февраля, прибыл в Тегеран для обсуждения дальнейшего сотрудничества с Ираном по инспекции его ядерных объектов в связи с новым законом, который вступает в силу 23 февраля.

Об этом сообщил постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади в Twitter.

"Гросси прибыл в Тегеран и был принят заместителем главы Организации по атомной энергии Ирана Бехрузом Камальванди", – написал постпред.

В МАГАТЭ опасаются, что вступления в силу нового иранского закона ограничит объем инспекций в стране, несмотря на то, что в Иране заявляли, что не намерены выдворять наблюдателей агентства из страны.

Реклама

Сам Гросси сообщил накануне визита, что ожидает от встречи нахождения "взаимоприемлемого решения, совместимого с иранским законодательством, чтобы МАГАТЭ могло продолжить важнейшую верификационную деятельность в Иране".

Напомним, согласно последнему докладу МАГАТЭ, Иран начал производство металлического урана, который может быть использован для создания ядерного оружия, в нарушение ядерных соглашений 2015 года.

Мы также сообщали, что администрация нового президента США Джо Байдена не намерена снимать санкции с Ирана, чтобы вернуть его в переговоры по ядерной сделке.