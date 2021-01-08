Глава судебного комитета Сената считает, что импичмент Трампа невозможен и опасен

Председатель комитета по судебной системе Сената США республиканец Линдси Грэм считает, что попытка объявить импичмент президенту Дональду Трампу в последние дни его президентства не только обречена на провал, но и может навредить.

Об этом он написал в Twitter.

"Любая попытка объявления импичмента президенту Трампу не только не увенчается успехом в Сенате, но и станет опасным прецедентом для будущего президентства", – заявил сенатор.

Мало того, по его мнению, если спикер Палаты представителей Ненси Пелоси продолжит настаивать на импичменте, "это принесет больше вреда, чем пользы".

Грэм рассчитывает, что избранный президент Джо Байден не допустит запуска процедуры импичмента.

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"Я надеюсь, что избранный президент Байден видит ущерб, который может быть нанесен подобными действиями", – написал он.

Напомним, по информации СМИ, демократы в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов планируют начать процедуру импичмента действующего президента Дональда Трампа в понедельник, 11 января.

6 января Дональд Трамп призвал тысячи своих сторонников прийти к Капитолию, когда там утверждалась победа Джо Байдена на выборах президента. В результате толпы ворвались в здание и заседание парламентариев было прервано. Беспорядки привели к гибели пятерых человек, десятки были задержаны.

На этом фоне Нэнси Пелоси призвала вице-президент США Майка Пенса немедленно отстранить Трампа от власти.